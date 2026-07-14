Müezzin Kuzgun: Yine sela okur, vatanı teslim etmeyiz - Son Dakika
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Müezzin Kuzgun: Yine sela okur, vatanı teslim etmeyiz

Müezzin Kuzgun: Yine sela okur, vatanı teslim etmeyiz
14.07.2026 10:21
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15 Temmuz darbe girişiminde sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, aynı şartlar oluşursa yine görev yapacağını belirterek, kendisini darbedenlerin cezalarının yetersiz olduğunu ve hakkını helal etmediğini söyledi.

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, "Yine selamızı veririz, yine camilerimize koşarız, yine sokaklara dökülürüz. Kanımızın son damlasına kadar devletimizin, bayrağımızın ve milletimizin yanında oluruz. Bu vatanı kimseye teslim etmeyiz" dedi.

Narlıdere ilçesi Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra 2'si kadın 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. 'Devlet Övünç Madalyası' ve 'Gazilik Beratı' verilen Kuzgun, 15 Temmuz gecesi saat 01.10 ve 01.40'ta sela okuduğunu belirterek, "Milletimizi sokaklara davet ettik. Halkımız da meydanlara çıkarak devletine, bayrağına ve vatanına sahip çıktı. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen o geceyi hatırladığımızda hala tüylerimiz diken diken oluyor" dedi.

'HAKKIMI HELAL ETMEM'

Bugün aynı şartların oluşması halinde yine görevini yapacağını ifade eden Kuzgun, "Yine selamızı veririz, yine camilerimize koşarız, yine sokaklara dökülürüz. Kanımızın son damlasına kadar devletimizin, bayrağımızın ve milletimizin yanında oluruz. Bu vatanı kimseye teslim etmeyiz" diye konuştu. Kendisini darbeden kişilerin yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını belirten Kuzgun, "Bu yapılan sadece Mehmet Kuzgun'a değil, bütün Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Verilen cezaların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Daha ağır ceza almaları gerekiyordu. Saldırı yalnızca bana değil, camiye, dine ve milletin ortak değerlerine yapıldı. Eğer bu olay sadece bana yapılmış olsaydı hakkımı helal ederdim ama Allah'ın evine, dinimize, bayrağımıza ve milletimize yapılan bu hainliği affetmiyorum. Bana 'Hakkını helal ediyor musun' deseler, hakkımı helal etmem. Bunun hesabını mahşerde de soracağım" dedi.

'YİNE GÖREVİMİZİ YAPAR, YİNE SELAMIZI OKURUZ'

15 Temmuz gecesi darbedildikten sonra gazilik ünvanı aldığını hatırlatan Kuzgun, "Cenabıallah bize gazilik mertebesini nasip etti. Keşke o gün şehitlik mertebesine de ulaşabilseydik. Şehitlik en büyük makamdır. Ancak bize gazilik nasip oldu. Devletimizin yanındayız. Bugün de aynı olay yaşansa yine görevimizi yapar, yine selamızı okuruz. Allah bir daha devletimize ve milletimize 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Müezzin Kuzgun: Yine sela okur, vatanı teslim etmeyiz - Son Dakika

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