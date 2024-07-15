15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir\'in kabri başında tören düzenlendi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı.

Niğde Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

Vali Mustafa Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua okudu, mezara karanfil bıraktı ve su döktü, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çelik, şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini söyledi.

Her tarihi olayda ön plana çıkan şahsiyetlerin olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali, Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza, Hendek Savaşı'nda Selmam'ı Farisi, Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı, Kurtuluş Savaşı'nda Süleyman Fethi, Hasan Tahsin'in ön plana çıktığını görüyoruz. 15 Temmuz'da da ön plana çıkan en önemli şahsiyet Ömer Halisdemir. 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hasan Hüseyin amcamıza rahmetli olan Fatıma ana teyzemize aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Bu vatana bu kadar güzel bir evlat yetiştirmişler. Bir Ömer Halisdemir şehit olur ama binlercesi doğar. Biz ona inanıyoruz."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde, tüm şehitleri andıklarını dile getirdi.

O gece Niğde'den 6 şehit verildiğini ifade eden Özdemir, "Türk milleti var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Bir Ömer Halisdemir o gün şehit oldu ama binlerce Ömer Halisdemir doğdu. Türk milletinde hiçbir zaman Ömer Halisdemir'ler kahramanlar eksik olmayacaktır. Bundan sonra bizler de milletimiz adına, cumhuriyetimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapıp, muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine doğru çıkartacağız. O gece bütün dünya bir kez daha gördü ki Türk milleti asla susturulamaz. Asla boyunduruk altına alınamaz." diye konuştu.

Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.