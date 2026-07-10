15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bisiklet turu - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bisiklet turu

10.07.2026 20:48
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bisiklet turu düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bisiklet turu düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğinde 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılar saat 10.00'da Taksim Meydanı'ndan verilecek startın ardından belirlenen güzergahta pedal çevirecek.

Etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri rahmetle anılacak, gazilere minnet duyguları ifade edilecek. Katılımcılar, demokrasiye, milli iradeye ve milli birlik ruhuna dikkati çekmek amacıyla bir araya gelecek.

Program kapsamında birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı vatandaşların gösterdiği direnişin simge mekanlarından biri haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bisiklet turuna ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun, 15 Temmuz'un hafızalarda canlı tutulmasına, şehitlerin hatırasının yaşatılmasına ve milli birlik bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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