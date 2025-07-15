15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Şabanözü Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Şehit Serhat Önder'in Bakırlı köyündeki anne ile babası ziyaret edildi.

Daha sonra şehidin kabrine gidilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, şehidin babası İsmet Önder ve beraberindekiler şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Anma programına İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Ulusoy, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.