15 Temmuz şehidinin oğlu, "FETÖ elebaşı hesap vermeden öldüğü" için üzgün

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan yüzme antrenörü Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "İlk öğrendiğimde mutlu oldum ama yargılanmadan, yaptıklarının hesabını vermeden öldüğü için de mutluluğumuz buruk oldu." dedi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 28 yaşındaki Metehan Çoban, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini aldığında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Sabah uyandığında sosyal medyada elebaşı Gülen'in öldüğünü gördüğünü belirten Çoban, "Öldüğü için çok mutluyum. İlk öğrendiğimde mutlu oldum ama yargılanmadan, yaptıklarının hesabını vermeden öldüğü için de mutluluğumuz buruk oldu. Keşke yaptıklarının hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nde ödeyerek ölseydi. Daha farklı şekilde ölmesini istiyorduk. İdam edilerek ölseydi bizim daha çok içimiz soğurdu ama buna da şükür. Bu kadar insanın canını acıttı, bu kadar nesli zehirledi. Öldüğü için mutluyuz, ateşi bol olsun." diye konuştu.

Bütün şehit yakınlarının, Gülen'in yargılanıp idam edilmesini istediğini dile getiren Çoban, "Yargılanıp, şehit yakınlarının, gazilerin, Türk milletinin önünde asılmasını canıgönülden isterdim." ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye ve elebaşına sempati duyanların da yargılanmasını istediklerini vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile çok güzel mücadele ettiğini düşünüyorum ancak tabii ki kripto FETÖ'cülerin olma ihtimali yüksek. Bu işin daha bitmediğini düşünüyorum. Devletimizden bu konunun üstüne daha çok düşülmesini istiyorum. Elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi belki onlara provokasyon yönünden kapı açmış olabilir. Devletimizin bu konuya hassas yaklaşacağına inanıyorum. FETÖ'ye muhabbet besleyenlerin de yargılanmasını, adaletin önünde cezalarını almalarını istiyoruz."

Çoban, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarken şehit olanlara rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, gazilerin ve yakınlarının da huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni etti.