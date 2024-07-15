15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar anıtı ziyaret ederek dua ve Kuran-ı Kerim okudu, müzeyi gezenler ise duygusal anlar yaşadı. 15 Temmuz gazileri ise vatan sevgilerini ve mücadelelerini dile getirdi. Şehitlerin anısını yaşatmak ve unutturmamak için herkes bir araya geldi.

15.07.2024 15:16
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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde birçok vatandaş Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret etti. Anıtı ziyaret eden vatandaşlar şehitler için dua ve Kuran-ı Kerim okudu. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müze içerisinde 15 Temmuz gecesine ait eşyalardan oluşan sergiyi gezen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

BU VATAN HEPİMİZİN

15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan, 15 Temmuz'da gazi olma şerefi, onuruna layık olduk. Kolumuzu feda ettik. Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini bu cennet vatan için feda edebilsem. Buraya şehit kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Allah onların hepsinden razı olsun. O gün 15 Temmuz'un alaca karanlığında çok büyük bir mücadele verildi. Biz de Tuzla Orhanlı gişelerinde mücadelemizi verdik. Darbeci hainleri uyarmak için üzerlerine koştuğumuzda sol kolumu kaybettim, sağ elimden de yaralandım. Bu vatan sağcısıyla, solcusuyla, Alevi'si, Kürdü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle hepimizin. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin ne benim, bu vatan hepimizin dedi.

O GECEYİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Darbe gecesinde babası şehit olan İbrahim Güder, 15 Temmuz'da hain darbe gecesinde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen şehit Mehmet Güder'in oğluyum. 8. yıl, seneyi devresindeyiz. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim bir kez daha yaşattırmasın kimseye. Şehit evladı olmak bambaşka güzel bir duygu. Ama biz bu vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz şeklinde konuştu.

İÇİMİZDEKİ O ATEŞ HİÇBİR ZAMAN SÖNMEDİ VE SÖNMEYECEK

Kardeşi şehit olan Fuat Yavuz ise, 15 Temmuz gecesi en küçük kardeşim Fahrettin Yavuz'u TRT Harbiye Binası'nın önünde şehit verdik. O gece sabaha kadar büyük bir mücadele verdik. Çok şükür büyük bir bedel ödedik ama bugün ülkemizin birliğinde, beraberliğiyle sapasağlam ayaktayız. Ama inanın 15 Temmuz'u sanki dün yaşadık gibi. Şehidimizi dün kaybetmişiz gibi. İçimizdeki o ateş hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek de. 4 kardeş olarak sokağa çıktık, 4'ümüz de keşke şehit olabilseydik ama en küçüğümüze nasip oldu diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı
Kaynak: DHA

15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika


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