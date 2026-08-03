15 Temmuz Şehitler Köprüsü belgesel dizi projesi kapsamında trafiğe kapatıldı / Görüntü eklendi - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü belgesel dizi projesi kapsamında trafiğe kapatıldı / Görüntü eklendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü belgesel dizi projesi kapsamında trafiğe kapatıldı / Görüntü eklendi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine 3 gece trafiğe kapatılacağını duyurdu. Köprü bu gece dizinin çekimleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

3 GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu sürede sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtilerek, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken, bu tarih ve saatleri dikkate almaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü belgesel dizi projesi kapsamında trafiğe kapatıldı / Görüntü eklendi - Son Dakika

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