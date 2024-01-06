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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü dikkat çekti - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü dikkat çekti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü, güvenlik ekipmanı kullanmadan yasağı hiçe saydı. Olay, 4 Ocak Perşembe günü, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Skuter sürücüsü, yoğun trafikte sağ şeritte ilerlerken cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

06.01.2024 - 11:07,
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15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yasağa aldırış etmeden köprüden geçen sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti.

Olay, 4 Ocak Perşembe günü, saat 18.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Bir sürücü, yasak olmasına rağmen skuterle köprüde ilerledi. Güvenlik ekipmanı kullanmadığı görülen skuter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikte skuterle sağ şeritte ilerlediği anlar görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde skuterle ilerleyen sürücü dikkat çekti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü dikkat çekti - Son Dakika
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