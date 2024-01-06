15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde skuterle ilerleyen sürücü dikkat çekti

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15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yasağa aldırış etmeden köprüden geçen sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti.

Olay, 4 Ocak Perşembe günü, saat 18.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Bir sürücü, yasak olmasına rağmen skuterle köprüde ilerledi. Güvenlik ekipmanı kullanmadığı görülen skuter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikte skuterle sağ şeritte ilerlediği anlar görülüyor.