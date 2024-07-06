15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 17 bin 721 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir sürücünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, motosiklet sürücüsünün S.G. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan S.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 17 bin 721 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika