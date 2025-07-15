15 Temmuz Şehitler Makamı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretler sürüyor - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Makamı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretler sürüyor

15.07.2025 20:39
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ziyaretler, akşam saatlerinde de sürdü.

Ziyaretçiler şehitler için dua ederken, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği müzeyi de gezerek, o ana tanıklık etti.

Gazi yakını Abdurrahim Kaya, kardeşinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletin üzerinde şehit olduğunu söyledi.

2016 yılında doğan oğluna Ömer Halis ismini koyduğunu belirten Kaya, "Ailecek çok üzüldük, zor günler geçirdik. O gece Alibeyköy'den Hasdal'a yürüyerek gittim. Eşimle ve ailemle vedalaştım. Eşim 9 aylık hamileydi, 'Oğlum sana emanet. Ölürsem oğlumu mezarıma getir.' dedim." ifadelerini kullandı.

Kaya, "Vatan kundaktaki bebektir, vatan doğmamış çocuğun hakkıdır. Vatan varsa biz varız. 15 Temmuz Şehitler Anıtı bizim için çok kıymetli. Her geldiğimde gözlerim doluyor." şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Nesrin Kement, yurtdışından geldiğini belirterek, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretinin kendisi için çok kıymetli olduğunu aktardı.

Kement, 2016 yılında Türkiye'de bulunduğu ve o gece köprüye yakın olduğunu anlatarak, "Rabbim milletimize, vatanımıza bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Bizler için çok duygusal bir yer burası." diye konuştu.

Ziyaretçi Resul Köse de 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda hem yası, hem hüznü, hem de sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi.

Köse, "Ülkemiz inşallah bir daha böyle darbelerle karşı karşıya kalmaz. Darbeye karşı gelen halkımızı ve bu vatan topraklarını Rabbim korusun." dedi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Makamı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretler sürüyor - Son Dakika

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