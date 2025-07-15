15 Temmuz şehitleri Marmaris\'te anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Milli Birlik Araç Korteji ve yürüyüş düzenlendi.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Siteler Mahallesi'ndeki otelden başlayan Milli Birlik Araç Korteji, Atatürk Caddesi'nde son buldu.

Kortejin ardından Atatürk Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, mehterana eşlik ederek Atatürk Meydanı'na ulaştı.

Yoldan geçen ve otellerinin balkonlarına çıkan turistler de kortej ve yürüyüşü ilgiyle takip etti.

Atatürk Meydanı'nda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.

Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alicenk Düzgün, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, MHP İl Başkanı Burak Demirel, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, annesi Güzel Eker ile kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.