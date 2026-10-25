15 Temmuz şehitlerinin aileleri kahvaltıda bir araya geldi

15 Temmuz şehitlerinin aileleri, Ankara'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Gölbaşı Hakimevi'nde, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen kahvaltı programına, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınlarının hangi duyguları yaşadığının anlaşılmasının çok zor olduğunu söyledi.

Peygamberlik makamının ardından şehitlik makamının geldiğini ifade eden Turunç, "İnsan mutlaka duasının içerisinde 'Allah'ım bana da şehadet nasip et', 'Allah'ım bana da gazilik nasip et' duasını eksik etmesin." dedi.

15 Temmuz'un akşamı 17 kişinin şehit olduğunu gördüğünü aktaran Turunç, daha sonra aileleri ziyaret etmeye başladığını dile getirdi.

Bir şehit eşine ziyaretinde ihtiyaçlarının olup olmadığını sorması üzerine, "Allah bana şehit eşi olmayı nasip etti" dediğini aktaran Turunç, bunun kendisini çok duygulandırdığını belirtti.

Çeşitli programlar düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için hepiniz eş değerdesiniz. Dernek olarak sizi ayırmamız mümkün değil. Zaman zaman Ankara'da da programlar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya gelmek suretiyle sizlerle bu eksik kalan hukukumuzu ve gönül bağımızı kuvvetlendirmeye çalışacağız. Bunun dışında biz her ay mutlaka biliyorsunuz ve duymuşsunuzdur tüm şehitlerimiz için, yalnız 15 Temmuz şehidi değil, bize bu toprakları vatan kılan ecdadımızın hatırlandığı bu vatanı, devleti, bayrağı korumak adına gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınır ötesinde şehit olan tüm şehitlerimizi hatırlıyoruz. Kore şehitlerimizi, Kıbrıs şehitlerimizi, hatırladığımız, terörde hayatını kaybeden şehit olan tüm şehitleri dualarımıza kattığımız programlar düzenliyoruz."

"Bugün yeni bir sayfa açıyoruz"

15 Temmuz Derneği Şüheda Kadın Komisyon Başkanı Gülsu Yağcı Büyükaras, 15 Temmuz'un ardından geçen on yıllık sürede çok şeyin değiştiğini ancak ortak değerlerin hiçbir zaman değişmediğini aktardı.

Şüheda Kadın Komisyonu ile yeni bir dönemin ilk adımlarını attıklarını söyleyen Büyükaras, "Bu yeni başlangıcın en güzel tarafı yapacaklarımızı hep birlikte şekillendirecek olmamız. Ben inanıyorum ki bir kadın yapılanmasını güçlü kılan yalnızca projeleri değil, kadınların birbirine duyduğu güven, samimiyet ve dayanışmadır." dedi.

Amaçlarının kadınların sesine kulak veren, ihtiyaçlarını önemseyen, fikirlerini hayata geçiren birliktelik oluşturmak olduğunu vurgulayan Büyükaras, şunları paylaştı:

"Geçmişimizin bize bıraktığı vefa duygusunu korurken geleceğe umutla bakan, sosyal hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alan, birbirini destekleyen kadınlar olarak yolumuza devam edeceğiz. On yılın ardından bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfanın içinde dostluk olsun, dayanışma olsun, öğrenmek olsun, üretmek olsun ve en önemlisi birlikte yaşanacağı nice güzel günler olsun. Çünkü bizim hikayemiz yalnızca geçmişte yaşadıklarımızdan ibaret değil. Bizim birlikte yazacağımız daha çok güzel hikayemiz var."