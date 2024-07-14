15 Temmuz şehitlerinin isimleri okullarda ve camilerde yaşatılıyor

Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yakup Sürücü, Murat Ellik ve Oğuzhan Yaşar'ın isimleri okullardan camilere birçok yerde yaşatılıyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin isimlerinin yaşatılması için kurumlarla işbirliği çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, 15 Temmuz'da şehit edilen Yakup Sürücü, Murat Ellik ve Oğuzhan Yaşar'ın isimleri, kentteki okul, polis merkezi amirliği, cami ve bulvara verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, 8 yıl önce FETÖ darbe girişiminde Erzurum'da şehit düşen 5 şehidin hatıralarının yaşatılması için çalıştıklarını söyledi.

Milletin bağımsızlığına ve demokrasisine 8 yıl önce hain bir darbe girişimi gerçekleştiğini anlatan Aykut, şöyle konuştu:

"Milletimizin kahraman direnişi sayesinde bu hain kalkışma bertaraf edildi. Ülkemiz yeniden aydınlık günlerine kavuştu. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi '15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değil, aynı zamanda milletimizin kendi iradesine, geleceğine sahip çıkma kararlılığının da ifadesidir.' Milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır ve yaşamayacaktır. Bizler bu milletin aziz evlatları olarak demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma görevini kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması, genç nesillere aktarılması çok önemli"

Aykut, il müdürlükleri bünyesinde şehit yakınları ve gaziler birimlerinin bulunduğunu belirterek, burada gelen taleplere göre diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağladıklarını dile getirdi.

Şehit yakınları ve gazilerin isimlerine yönelik kurumlar arasında taleplerin değerlendirildiğini anlatan Aykut, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 15 Temmuz şehidimiz Murat Ellik ismi cami ve bulvara, Yakup Sürücü'nün ismi okul ve camiye, Oğuzhan Yaşar'ın ismi KYK yurduna, Beytullah Yeşilay'ın ismi Yozgat'ta okul ve hastaneye, Edip Zengin'in ismi ise Kocaeli'nde okula verildi. Hain darbe girişimine yönelik olarak gösterdikleri gücü, mücadele, canları pahasına ve vatan için yaptıkları mücadele bizim için çok kıymetli. Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması, milli şuur ve bilincin oluşturulması, yeni genç nesillere aktarılması bizim için çok önemli. Biz de bu doğrultuda elimizden ne gelirse il müdürlüğü olarak yerine getireceğiz."

Şehit ve gazilerle ilgili valilik himayesinde titizlikle çalıştıklarını aktaran Aykut, şehit yakınlarından gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde diğer kurumlarla beraber çalışmaların yapıldığını ifade etti.