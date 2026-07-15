Sivas ve Kırşehir'de 15 Temmuz anı merkezi ve çadırı açıldı - Son Dakika
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Sivas ve Kırşehir'de 15 Temmuz anı merkezi ve çadırı açıldı

Sivas ve Kırşehir\'de 15 Temmuz anı merkezi ve çadırı açıldı
15.07.2026 16:40
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Sivas ve Kırşehir'de, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı anı merkezi ve çadır kuruldu. Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesi yanında oluşturulan merkezde fotoğraflar, videolar ve gazete kupürleri yer alırken, Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki çadırda belgeseller gösteriliyor.

Sivas ve Kırşehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı çadır ve anı merkezi kuruldu.

Sivas Valiliğince Atatürk ve Kongre Müzesi arkasındaki alanda oluşturulan "15 Temmuz Anı Merkezi"nde, Sivas ve Türkiye genelinden fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının yer aldığı videolar, gazete kupürleri, kronolojik olay akışı ve bilgilendirici panolar bulunuyor.

Darbe girişimi gecesinde yaşananların çeşitli görsellerle aktarıldığı merkezde, öğrenciler tarafından hazırlanan 15 Temmuz şehitlerinin portrelerinin yer aldığı tablolar da sergileniyor.

Ziyaretçiler, oluşturulan sanal gerçeklik deneyim alanı sayesinde, 15 Temmuz gecesi yaşananları farklı bir deneyimle görme imkanı buluyor.

Ayrıca merkezde, darbe girişimi sırasında zarar gören bir araç da yer alıyor.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği koordinesinde Cacabey Meydanı'na kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" vatandaşların ziyaretine açıldı.

Darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananlara ait fotoğrafların sergilendiği çadırda, şehit ve gazi yakınları ile darbeye karşı mücadele veren vatandaşların belgeselleri de izlenebiliyor.

Çadırı ziyaret eden Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında şehitleri rahmetle anararak gazilere şükranlarını sundu.

Fotoğraf ve görüntülerin hain darbe girişiminde yaşananları, Türk milletinin devletine, ülkesine ve demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Demiryürek, Türk milletinin ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletini sonsuza kadar yaşatma ülküsü ile hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Çadırı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, il protokolü ve vatandaşlar da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas ve Kırşehir'de 15 Temmuz anı merkezi ve çadırı açıldı - Son Dakika

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