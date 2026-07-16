15 Temmuz'un 10. Yılı: Nöbet Tutma Etkinliği - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. Yılı: Nöbet Tutma Etkinliği

16.07.2026 04:48
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla sabaha kadar nöbet tutuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde 15 Temmuz'un 10'uncu yılı kapsamında sabaha kadar nöbet tutuldu.

15 Temmuz'un 10'uncu yılı dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sabaha kadar nöbet tutuldu. Nöbette konuşan 15 Temmuz Gazisi Sedat Us, "Reisin talimatıyla çıktık. Bizim ev biraz uzakta olduğundan dolayısıyla, olaylardan, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sadece Reisin 'meydanlara, havalimanlarına' demesiyle çıktık gittik Kızılay'a. Kızılay'da işte tankta hainleri, bu bizim askeri üniformalarını giyen hainleri teslim alırken ayağımdan yaralandım. O şekilde işte elhamdülillah şu anda iyiyim. Buralara da geliyoruz hala çoluğa çocuğa, herkese davamızı anlatmaya çalışıyoruz. İki gün önce hem sabah hem de öğleyin kursa gelen, camiye kursa gelen çocuklara sunumda bulundum. O günleri anlatmaya çalıştım. Kişiliğinizi, benliğinizi, onurunuzu sakın ki sakın üç kuruşa sakın kimseye teslim etmeyin diyerekten belirttim. Bu şekilde de her yerde de bir şeyler söyleyip, dilimizin döndüğünce söylemeye çalışıyoruz. Bu günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Allah, Cenab-ı Mevlam bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Nöbette konuşan bir başka vatandaş Ali Özkan ise "15 Temmuz'u 10 sene önce çok güzel hissettik. Allah'a şükür 15 Temmuz'un neticeleri güzel oldu ama bunu her sene bu şekilde değil daha güzel bir şekilde, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir şekilde, çok gerçekçi bir şekilde ve duyguları hissettirerek insanlara yaşatmamız lazım. Gittikçe unutulursa daha kötü olur. Unutulduğu zaman mutlaka unutmayanlar vardır, onlar hesabını sorarlar. Onun için unutmadan daha kalabalıkla, daha güzel mitinglerle, daha güzel toplantılarla bunları anlatmak lazım" diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan de, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin ve aynı zamanda bir daha bize böyle bir geceyi yaşatmasın. Ama şunu biz biliyoruz ki, bizler 10. yıl olmasına rağmen burada şu an bütün Ankaralı hemşehrilerimiz, yine Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi son kale Ankara'ydı, son kale Ankara olarak yine tarihte olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de bizim hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, benim ablalarım, annelerim, bacılarım çıplak ayaklarla, çıplak ellerle tanklara, F-16'lara mücadele ettiler" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. Yılı: Nöbet Tutma Etkinliği - Son Dakika

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