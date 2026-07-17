Şehit yakınları ve gaziler açık hava sinemasında buluştu - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gaziler açık hava sinemasında buluştu

17.07.2026 09:22
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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında şehit yakınları, gaziler ve aileleri açık hava sinemasında buluştu. 'BÖRÜ' filminin izlendiği etkinlikte ikramlar yapıldı ve şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve aileleri, "Aile Açık Hava Sineması" programında bir araya geldi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İstanbul Kent Üniversitesi Sadabad Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Beşiktaş'ta ikamet eden şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, programda yaptığı konuşmada, şehitler ve gaziler sayesinde bugün var olduklarını ifade ederek, "Bu, Türk milletinin kaderi. Türk milletinin bir yere gelmesini, iyi, güçlü olmasını dünya gerçekten istemiyor. Bu hep böyle olmuş. Zannediyor musunuz ki bu sondur? Bu yine olacak. Ama biz bu iradeyi gösterecek, sizler, sizin yakınlarınız gibi insanlara sahip olduğumuz müddetçe bize hiçbir şey olmayacak." dedi.

Dünya üzerinde emperyalizm var olduğu, Türkiye bu şekilde büyüdüğü, sağlam ilerlediği ve kenetlendiği sürece bu olayların hep olacağını kaydeden Atsü, "Biz bunları yine göreceğiz. Başka şekilde göreceğiz, ismi, şekli değişecek ama varlığı hiç değişmeyecek. Ama biz bu şekilde birbirimize kenetlenirsek hiçbir zaman bunlar bizim birlikteliğimizi bozamayacaklar, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Programda katılımcılar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları ve milletin demokrasi mücadelesini konu alan "BÖRÜ" filmini açık havada izledi.

Etkinlik boyunca katılımcılara patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Katılımcılar, aileleriyle film izleyerek bir arada vakit geçirirken, program 15 Temmuz şehitleri için edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gaziler açık hava sinemasında buluştu - Son Dakika

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