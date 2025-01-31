15 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana gelen kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralı olarak Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen B. (15) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 6 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.
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