15 Yıl Hapis Cezası Olan Hırsız, İnegöl\'de Yakalandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İslam G. (30), polis tarafından yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şüphelileri yakalamak için yaptıkları araştırmalarda, İslam G.'nin, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi. Ekipler, İslam G.'yi, Baykoca Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine düzenledikleri baskınla yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen İslam G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.