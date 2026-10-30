16 ilde organize suç operasyonunda 198 şüpheliye adli işlem yapıldı, 55'i tutuklandı - Son Dakika
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16 ilde organize suç operasyonunda 198 şüpheliye adli işlem yapıldı, 55'i tutuklandı

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16 ilde organize suç operasyonunda 198 şüpheliye adli işlem yapıldı, 55\'i tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 'Organize Suçlarla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerden 55'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı: 16 ilde 'Organize Suçlarla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 55'i tutuklandı.

Kaynak: DHA
İçişleri BakanlığıAnkaraGüncelSon Dakika

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