16 ilde organize suç operasyonunda 198 şüpheliye adli işlem yapıldı, 55\'i tutuklandı

16 ilde organize suç operasyonunda 198 şüpheliye adli işlem yapıldı, 55'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 'Organize Suçlarla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerden 55'i tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı: 16 ilde 'Organize Suçlarla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 55'i tutuklandı.
Kaynak: DHA
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