Adalet ve Sinema Derneği tarafından "Herkes İçin Adalet" ilkesiyle düzenlenen "16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nin açılış töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Pınar Altuğ'un sunduğu törende, festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci konuşma yaptı.

Festivalin açılışında konuşan Sözüer, adaletin hayatın farklı alanlarında da konuşulması gerektiğini belirterek, "Adalet yalnızca mahkeme salonlarında mı konuşulur? Hayır dedik. Adalet sokakta da konuşulmalı. Evde de, okulda da ve sinema salonunda. Kanunlarla vicdanı bir araya getirmediğimiz zaman neler olduğunu görüyoruz. Farklı dillerden konuşuyoruz ama aynı şeyi arıyoruz, adaleti." dedi.

Festival direktörü Semerci de festival düzenlemenin kolay olmadığını, organizasyonun sürdürülmesinde festivale inanan ve destek veren kişi ve kurumların önemli katkısı bulunduğunu söyledi.

Açılış töreninde, sinema ve hukuk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimlere ödülleri takdim edildi. Yönetmenler Mahamat-Saleh Haroun ve Handan İpekçi "Sinema Onur Ödülü"ne layık görülürken, "Akademik Onur Ödülü" Prof. Dr. Liane Wörner'e, "Sinemaya Katkı Ödülü" ise Azize Tan'a verildi.

Törenin ardından Fransız yönetmen Agnes Jaoui'nin yazıp yönettiği "Kreşendo/ L'Objet du delit" filmi gösterildi. Daniel Auteuil'in rol aldığı film, Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operasının sahne arkasında yaşananları günümüzün toplumsal tartışmalarıyla bir araya getiriyor.

35 film gösterilecek

Festival, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 23 uzun ve 12 kısa metrajlı olmak üzere toplam 35 filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Filmlerden 31'i Türkiye'de ilk kez gösterilecek.

İBB Beyoğlu Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösterimlerde, Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj ve Kısa Film Yarışmaları'nın yanı sıra "Adalet Terazisi", "İoanna Kuçuradi Anısına-İnsanın İnsan Olma Hakkı" ve "Avukat Emre Özmen Anısına" bölümleri yer alacak.

Uluslararası festivallerde gösterilen ve ödüller kazanan yapımların da izleyiciyle buluşacağı festivalde, 40'tan fazla konuk ağırlanacak. Gösterimlerin ardından yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Festival kapsamında 27-28 Kasım'da İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde gerçekleştirilecek akademik program, "Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?" başlığıyla düzenlenecek.

Festivalin VisionIST programı ise 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu'nda ücretsiz gerçekleştirilecek. Programda ustalık sınıfı, paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

VisionIST kapsamında 27 Kasım'da Mahamat-Saleh Haroun'un Alin Taşçıyan'ın moderatörlüğünde ustalık sınıfı gerçekleştireceği programda, 28 Kasım'da "Festival Yapmak Kolay mı?" başlıklı panelde Azize Tan ve Margherita Cascio deneyimlerini paylaşacak.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi anısına 29 Kasım'da "İnsanın İnsan Olma Hakkı" başlıklı panel, 30 Kasım'da ise "Vicdan Bazen Sızlar" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Program, 1 Aralık'ta Emre Özmen'in hayatını konu alan "27" belgeselinin gösterimi ve ardından yapılacak söyleşiyle sona erecek.

Festivalin biletleri Passo üzerinden satışa sunulurken, kısa film seçkileri ücretsiz izlenebilecek.

Festival, 2 Aralık'ta sona erecek.