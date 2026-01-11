16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Koşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Koşuldu

11.01.2026 13:17  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağmura rağmen 5 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 21 Km Yarı Maraton, 10 Km Koşusu, Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu dallarında koşuldu. Katılımcılar renkli görüntüler oluştururken, Adana'nın tarihi güzelliklerinden geçen güzergah dikkat çekti.

(ADANA) - 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 bine yakın sporcunun katılımıyla koşuldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Kurtuluş Yarı Maratonu'muz ve diğer koşularımız yağmura rağmen coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Sporcularımızı azimlerinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Adana'nın kurtuluş kutlamaları, 16. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ile sona erdi. Yağışlı havaya rağmen 5 bine yakın yerli ve yabancı sporcunun koştuğu maraton; 21 Km Yarı Maraton, 10 Km Koşusu, Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirildi.

Yarışların başlangıcı Fuzuli Caddesi Merkez Park mevkisinde yapıldı. Taşköprü, Büyüksaat, Seyhan Nehri gibi Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden geçen güzergahta gerçekleştirilen yarışlarda bir yandan profesyonel atletler efor sarf ederken, bir yandan da Halk Koşusu'na katılan yediden yetmişe vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın önceki yıllarda büyük önem verdiği yılın ilk yarı maratonunun başlangıç komutunu veren Başkan Vekili Güngör Geçer, "Dünyanın, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen misafirlerimiz, sporcularımız var. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Yağmurla birlikte geldiniz, Adana'ya bereket getirdiniz. Kurtuluş Yarı Maratonu'muz ve diğer koşularımız yağmura rağmen coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Sporcularımızı azimlerinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışın başlangıç törenine Geçer'in yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyoni Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Caner Taymış, Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Osman Döner ile paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı.

21K sonuçları

21K Kadınlar Genel Klasman

1-Sümeyye Erol

2-Zinash Mulata Waketoli

3-Ruken Tek

21K Erkekler Genel Klasman

1-Mengistu Bekele Tedecha

2-Ali Kaya

3-Ersin Tekal

10K Kadınlar Genel Klasman

1-Dilek Öztürk

2-Derya Kese

3-Çağla Elmas

10K Erkekler Genel Klasman

1-Enbiya Yazıcı

2-Ümran Bulut

3-Turan Alkan

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Koşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:54:03. #7.11#
SON DAKİKA: 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Koşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.