16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Koşuldu

(ADANA) - 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 5 bine yakın sporcunun katılımıyla koşuldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Kurtuluş Yarı Maratonu'muz ve diğer koşularımız yağmura rağmen coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Sporcularımızı azimlerinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Adana'nın kurtuluş kutlamaları, 16. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ile sona erdi. Yağışlı havaya rağmen 5 bine yakın yerli ve yabancı sporcunun koştuğu maraton; 21 Km Yarı Maraton, 10 Km Koşusu, Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirildi.

Yarışların başlangıcı Fuzuli Caddesi Merkez Park mevkisinde yapıldı. Taşköprü, Büyüksaat, Seyhan Nehri gibi Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden geçen güzergahta gerçekleştirilen yarışlarda bir yandan profesyonel atletler efor sarf ederken, bir yandan da Halk Koşusu'na katılan yediden yetmişe vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın önceki yıllarda büyük önem verdiği yılın ilk yarı maratonunun başlangıç komutunu veren Başkan Vekili Güngör Geçer, "Dünyanın, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen misafirlerimiz, sporcularımız var. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Yağmurla birlikte geldiniz, Adana'ya bereket getirdiniz. Kurtuluş Yarı Maratonu'muz ve diğer koşularımız yağmura rağmen coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Sporcularımızı azimlerinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışın başlangıç törenine Geçer'in yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyoni Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Caner Taymış, Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Osman Döner ile paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı.

21K sonuçları

21K Kadınlar Genel Klasman

1-Sümeyye Erol

2-Zinash Mulata Waketoli

3-Ruken Tek

21K Erkekler Genel Klasman

1-Mengistu Bekele Tedecha

2-Ali Kaya

3-Ersin Tekal

10K Kadınlar Genel Klasman

1-Dilek Öztürk

2-Derya Kese

3-Çağla Elmas

10K Erkekler Genel Klasman

1-Enbiya Yazıcı

2-Ümran Bulut

3-Turan Alkan