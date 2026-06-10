Ankara'da genç kız parkta bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Ankara'da genç kız parkta bıçaklanarak öldürüldü

10.06.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
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Ankara Etimesgut'ta 17 yaşındaki şüpheli, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, şüpheli ve babası gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi dün akşam saatlerinde kan donduran bir cinayete sahne oldu. Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç dehşet saçtı.

ESKİ KIZ ARKADAŞININ YANINDA GÖRÜNCE ÇILDIRDI

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde mahalledeki parkta yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki şüpheli, eski kız arkadaşını parkta 16 yaşındaki K.A. ile birlikte otururken gördü. Duruma sinirlenen şüpheli ile K.A. arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönmüş saldırgan, K.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan çocuk yere yığılırken, şüpheli şahıs olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

SEDYEDE KALP MASAJI KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki vatandaşların dehşet içinde polise ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan K.A.'ya ilk müdahaleyi parkta yaptı.

Durumu kritik olan çocuğun hayata döndürülmesi için sağlık görevlilerinin sedye üzerinde dakikalarca kalp masajı yaptığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından kayıplara karışan 17 yaşındaki şüpheli, Ankara Emniyeti'nin yürüttüğü hızlı çalışma sonucunda çok geçmeden kıskıvrak yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, cinayet zanlısının babasının da polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Ankara, Şiddet, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

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