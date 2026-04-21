16 Yaşındaki Genç Kız Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
16 Yaşındaki Genç Kız Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

21.04.2026 11:14
Zeynep Su Acar, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi, cenazesinde gelinlik ve duvak konuldu.

ADANA'da motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Zeynep Su Acar (16), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Acar'ın tabutuna duvak ve gelinlik konuldu.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın'ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Aydın'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Motosikletten savrulan Aydın yola düşerken, Acar ise metro köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aydın'ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.

DUVAK VE GELİNLİKLE UĞURLANDI

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Acar'ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'na getirildi. Acar için burada düzenlenen cenaze töreninde tabutun üzerine gelinlik ve duvak bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Su Acar toprağa verildi.

Haber: Yusuf YILDIZ - Anıl ATAR - Kamera: Adana,

Kaynak: DHA

Motosiklet, Zeynep Su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 Yaşındaki Genç Kız Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
SON DAKİKA: 16 Yaşındaki Genç Kız Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
