16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek iddiasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek iddiasıyla ilgili açıklama

16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek iddiasıyla ilgili açıklama

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri ve emniyet birimleri hemen harekete geçerek işlemleri başlattı. Çocuk, emniyetin işlemlerinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacak ve hukuki süreç bakanlık tarafından takip edilecektir.

11.02.2024 21:30  Güncelleme: 21:32
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bir sosyal medya hesabından '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' diye yapılan paylaşım ile yapılan açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından çocuğun devlet korumasına alınacağı ve hukuki işlemlerin takip edileceği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve emniyet birimleri ivedilikle harekete geçmiştir. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak olup hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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