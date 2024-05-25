160 yıl geçmesine rağmen Çerkes sürgünü hüzünle hatırlanıyor - Son Dakika
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160 yıl geçmesine rağmen Çerkes sürgünü hüzünle hatırlanıyor

Düzce'de Çerkes sürgününün yıldönümünde anma etkinliği düzenlendi. Binlerce Çerkes, Düzce'de yürüyüş düzenleyip Nart ateşini yaktı. Çerkes sürgünü, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

25.05.2024 23:15
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160 yıl geçmesine rağmen Çerkes sürgünü hüzünle hatırlanıyor

DÜZCE - Düzce'de Çerkes sürgününün yıldönümünde anma etkinliği düzenlendi. Binlerce Çerkes, Düzce'de yürüyüş düzenleyip Nart ateşini yaktı.

Rusya'nın Karadeniz sahiline inme politikasının gereği olarak Kuzey Kafkasya'yı ele geçirme amacıyla 1556'dan itibaren başlattığı Kafkas-Rus Çarlığı savaşı 308 yıl sürdü. Çerkesleri yok ederek Kafkas Dağları'nın iç kesimlerine ilerleyen Ruslar, teslim olan Çerkesleri ya Çarlık ordusuna katılmaya ya da göç etmeye zorladı. 21 Mayıs 1864'ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı toprakları olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerine sürgüne maruz kaldı.

Düzce'de etkinlik düzenlendi

Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgün edildi. Yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti. 160 yıl geçmesine rağmen Çerkes sürgünü hüzünle hatırlanıyor. Düzce'de bulunan Çerkeslerde Düzce Belediyesi'nin destekleri ile anma etkinliği düzenlendi. İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen Çerkes sürgünü, her yıl Türkiye'de yaşayan Çerkesler tarafından gözyaşı ve hüzünle anılırken, 160. yıl etkinlikleri Düzce'de yapıldı. Mezar taşı nöbeti tutup, nart ateşi yakan Çerkesler "Sürgün Andı" okudu.

"Sonuna kadar destekliyoruz"

Çerkes sürgününün üzerinden 160 yıl geçmesine rağmen hüzünle hatırlanmaya devam edildiğini ve bu sene anma etkinliğinin Düzce'de yapıldığını vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Hepimiz bundan 160 yıl önce 1864 yılında başlayan ve resmi olmayan verilere göre 1.5 milyona yakın Çerkesin uğradığı insanlık acısını, dramını ve tarihe geçen bu kara lekeyi biliyoruz. Sadece 1.5 milyon Çerkes yerinden yurdundan edilmedi, 500 bin kardeşimiz yollarda insanlık dışı bir şekilde hayatlarını kaybetti. Bu acı geçtiğimiz 160 yıla rağmen hiç dinmedi. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgününe dair anılar, tarihi belgeler bugünlere kadar ulaştı. Sizlerin hatıralarını geleceğe taşımak için yaptıklarınızı sonuna kadar destekliyoruz. Bizlerde Düzce'de sizlerin kültürel ve tarihsel her türlü çabanızda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 160 yıl geçmesine rağmen Çerkes sürgünü hüzünle hatırlanıyor - Son Dakika

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