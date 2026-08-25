60 Aranan Suçlu Yurt Dışından Getirildi - Son Dakika
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60 Aranan Suçlu Yurt Dışından Getirildi

60 Aranan Suçlu Yurt Dışından Getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp, yurda geri getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp, yurda geri getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan yurda geri getirildi. Açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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