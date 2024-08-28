17. Gültepe Rumeli Şenliği Konak'ta Balkan Rüzgarları Estirdi

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(İZMİR)- Konak Belediyesi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 17. Gültepe Rumeli Şenliği, Balkan ezgileri, göçmen halayları ve kültürel motifleriyle Konak'ta Balkan rüzgarları estirdi. Birbirinden güzel konser ve gösterilerle renklenen şenlikte büyük bir çember oluşturularak oynanan göçmen halayına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da eşlik etti.

Konak Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gültepe Rumeli Şenliği 17. yılında da Konak'ta Balkan rüzgarları estirdi. Konak Belediyesi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Turgut Reis İlkokulu bahçesinde gerçekleşen şenliğe; ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu'nun yanı sıra Kuzey Makedonya'nın Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri, Konak Belediye Meclis Üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göçmen halayına Başkan Mutlu da katıldı

Farklı semtlerden gelen Balkan ve Rumeli göçmenleri ile semt sakinlerini buluşturan şenlik, birbirinden güzel konser ve gösterilerle renklendi. Gelenekselleşen gecede sahneye ilk olarak Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu sahneye çıktı. Topluluğun Üsküp yöresinin oyunlarını izleyiciyle buluşturmasının ardından Mlada Düşler Atölyesi'nin geleneksel Balkan kıyafetleri defilesi izleyicilere görsel bir şölen sundu. Gecede son olarak Rumeli ve Balkan müziğinin sevilen isimlerinden Sevim Kahya ve Halil Eser, Sakoband eşliğinde sahne aldı. Şenliğe katılanların Balkan ezgileriyle coştuğu şenlikte, büyük bir çember oluşturarak oynanan göçmen halayına Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov da eşlik etti.

Başkan Mutlu: Çok güzel ve heyecanlı bir gün

Balkan göçmeni bir ailenin kızı olduğunu hatırlatarak böyle bir geceye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları söyledi:

"Bugün çok güzel ve heyecan verici bir gün. Çünkü atalarımın geldiği topraklardan gelenlerle bu akşam burada buluştuk. Artık hepimiz İzmirliyiz. Gerek suyun öteki yakasından gerekse Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelsek de hepimiz İzmir, Konak'ta buluştuk. Bu kardeşliği bugün kardeş şehir protokolü imzaladığımız Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov ve ekibinin katılımı ile daha da büyüttük. Böyle güzel bir şenliğin 17 yıldır düzenleniyor olması çok büyük bir başarı."

Nackov: Burada olduğumu için çok mutluyuz

Başkan Mutlu'nun ardından sahneye çıkarak konukları selamlayan Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov da, "Bu değerli ev sahipliği için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Konak Belediyesi ile Gradsko Belediyesi artık kardeş şehir oldu. Bu şenlikte bulunduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygı ve sevgiden de bahseden Nackov, "Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Makedonya için çok büyük bir lider" dedi.

Başkanlara çiçek takdim etti

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler ise Konak Belediyesi'nin şenliğe verdiği desteğe teşekkür ederek, "Gültepe Rumeli Şenliği'nin bugün 17.'sini gerçekleştiriyoruz. Bu 17 rakamı iki ülke arasına çok derin dostluklar katması açısından önemli. Bugün Konak Belediyesi ile Gradsko Belediyesi kardeş şehir oldu. Bu güzel destekten ötürü Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum. O da Balkanlardan buraya göç etmiş bir ailenin evladı" diye konuştu.

Özkardeşler konuşmasının ardından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov'a çiçek takdiminde bulundu.