17 Şüpheli Forex Dolandırıcılığından Gözaltında - Son Dakika
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17 Şüpheli Forex Dolandırıcılığından Gözaltında

Ankara'da 'Forex yatırımı' vaadiyle dolandırıcılık yapan 17 kişi gözaltına alındı, 18 milyon lira çaldılar.

03.12.2024 15:16
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurları, 18 milyon 523 bin lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 17 Şüpheli Forex Dolandırıcılığından Gözaltında - Son Dakika

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