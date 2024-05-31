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17. Ulusal Spektroskopi Kongresi ZBEÜ'de başladı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan 17. Ulusal Spektroskopi Kongresi'nde konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Ulusal Spektroskopi Kongresi'nin 17.'sini; kuruluşunun 100. yılını kutladığımız bu yılda üniversitemiz ev sahipliğinde yapmanın gururunu yaşamaktayız" dedi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılış töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Devlet Konservatuarı Bölümü öğretim üyeleri mini konser verdi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Hasan Çabuk, açılış konuşmasında insanoğlunun geçmişten günümüze maddeyi merak ettiğini ve maddenin yapısını, birleşimini, özelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştığını vurguladı. Çabuk, spektroskopi biliminin ortaya çıkmasıyla birlikte bugün maddeyle ilgili en önemli bilgilere ulaşıldığını belirtti.

Çabuk, "Spektroskopi, madde ile elektromanyetik ışının etkileşimini inceleyen ve bu etkileşimleri analiz ederek maddenin özellikleriyle ilgili bizlere önemli bilgiler sağlayan önemli bir bilim dalı. Astronomi, tıp, malzeme mühendisliği, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve daha pek çok alanda kullanılan spektroskopi, bugün multidisipliner bir yaklaşımla gelişmesini sürdürmektedir" dedi.

Prof. Dr. Hasan Çabuk, kongreye ilk talip oldukları andan bugüne kadar kendilerine destek olan ve tüm imkanları sunan üniversite rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e şükranlarını sundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, spektroskopi biliminin fizikçiler tarafından icat edildiğini belirterek, "Spektroskopi bildiğiniz gibi fizikçiler tarafından ilk icat edilmiş. Cihazlar, altyapısı, kuantum fiziği... Ama en çok kimyacılar, biyologlar, sağlık bilimleri, tıp, astronomi, mühendislik bilimlerinde çok kullanılmıştır. Dolayısıyla kendine multidisipliner bir ortam bulmuştur" dedi.

Prof. Dr. Demir, kongrenin düzenleme kurulunun da bu multidisipliner ruhla hazırlandığını ifade ederek, "Biz de bunun ruhuyla kongre düzenleme kurulumuzu multidisipliner hazırladık. Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetikten hocalarımız ile beraber bir düzenleme kurulu oluşturduk. Gerçekten 1 yıldır sizleri en iyi şekilde ağırlamak için çalışmaktalar," şeklinde konuştu.

Bu multidisipliner yaklaşımın, spektroskopinin çeşitli bilim dallarında geniş kullanım alanı bulmasını ve önemli bilgiler sağlamasını desteklediğini vurgulayan Prof. Dr. Demir, kongreye katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin araştırmacı, yenilikçi ve etkin faaliyetleriyle birçok ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyuma ev sahipliği yaptığını belirtti.

Özölçer, "Bugün burada açılışını yaptığımız 17. Ulusal Spektroskopi Kongresi ile akademik etkinliklerimize bir yenisini daha eklemenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız" dedi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı konuşmada spektroskopinin yüzyıllardır bilimsel araştırmaların temel taşlarından biri olduğunu ve modern cihazların geliştirilmesiyle birlikte bugün birçok disiplini kapsayan güçlü bir bilim alanı haline geldiğini vurguladı.

Özölçer, "50 yıllık bir geçmişi ile ülkemizde bu alanda düzenlenen kongreler arasında seçkin bir yere sahip olan Ulusal Spektroskopi Kongresi'nin 17.'sini; kuruluşunun 100. yılını kutladığımız bu yılda üniversitemiz ev sahipliğinde yapmanın gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özölçer, üniversitenin sosyal bilimler, spor, fen, mühendislik ve sağlık alanlarında da önemli faaliyetler yürüttüğünü ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlediğini belirtti.

Konuşmaların ardından sponsorlara belgeleri takdim edildi. İlk oturum ile başlayan kongre 1 Haziran günü sona erecek.