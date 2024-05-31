17 yaşında uluslararası bilim insanlarına sunum yapacak Nevşehir'li Bilal Sayın - Son Dakika
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17 yaşında uluslararası bilim insanlarına sunum yapacak Nevşehir'li Bilal Sayın

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Nevşehir'de lise 3. sınıf öğrencisi Bilal Sayın, hazırladığı makale ile Uluslararası Astronomi Kongresi'ne davet edildi. Sayın'ın makalesi 'Uzayda Yaşam Bilimleri Kategorisi'nde yer aldı.

31.05.2024 13:39
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17 yaşında uluslararası bilim insanlarına sunum yapacak

Nevşehir'li Bilal Sayın "Alglerin Yaşayabileceği Potansiyel Ortam" konulu makalesi bilim insanlarının dikkatini çekti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Bilal Sayın, hazırladığı makale ile Uluslararası Astronomi Kongresi kongresine davet edildi.

11. sınıf öğrencisi Bilal Sayın'ın "Potential Habitable Environment for Cultivating Algae: Proxima Centauri b"(Alglerin Yaşayabileceği Potansiyel Ortam: Proxima Centauri b.) isimli çalışması ile 'Uzayda Yaşam Bilimleri Kategorisi'nde, bu yıl 75'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Astronomi Kongresi'ne davet edildiğini ve bunu da dünyanın önemli üniversitelerinden akademisyenlerle, NASA, ESA ve MIT gibi kurumlarda çalışan araştırmacı ve bilim insanları ile yarışarak elde ettiğini söyledi.

1960 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Astronomi Kongresi, uzay araştırmacıları, uzay mühendisleri, uzay ajansları, endüstri liderleri ve öğrencileri bir araya getirerek uzayın derinliklerindeki sırlarını keşfetmeye ve gelecekteki keşiflere yön vermeye fırsat sunan kongre bu yıl 14-18 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Milano şehrinde yapılacak.

Uzayın sınırlarını zorlayan projelerin münazara edileceği kongrede, derin uzay keşfi, uydu teknolojileri, uzay araçları ve roket sistemleri gibi pek çok konuda bilim insanları fikir alışverişinde bulunacak ve geleceğe dair vizyonlarını ve projelerini paylaşacak.

Dünyanın önemli üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra NASA, ESA, MIT gibi kurum araştırmacılarının yaptığı bilimsel çalışmaların sunumlarının yapılacağı "Potential Habitable Environment for Cultivating Algae: Proxima Centauri b" kongresinde, alanında 124 araştırmacı arasında tek Türk olan Bilal Sayın, Türkiye'den davet alan tüm kategorilerdeki toplam 10 araştırmacı arasında da yerin aldı.

Çocukluğundan beri uzaya meraklı olduğunu söyleyen Bilal Sayın, "Su yosunu olarak bilinen alglerin potansiyel yaşayabilecekleri ortamlar üzerine bir takım araştırmalar yaptım. Bu çalışmayı'da kongre ye gönderdim. Gönderdiğim çalışma kabul edildi. Çalışmamda bize en yakın gezegende su yosunlarının yaşayabileceğine dair bir çalışma yaptım. bu çalışmanın keşiflerini, sonuçlarını, risklerini bir makale haline getirdim. Bu çalışmayı yaparken bilimsel çalışmalardan ve kendi gözlemlerimden yararlanarak ortaya bir sonuç çıkarttım. Su yosununun avantajı en ilkel canlılardan biri. Bu nedenle çok çabuk adapte olabiliyor" şeklinde konuştu.

Sayın, "Gönderdiğim çalışma dünyanın bir çok ülkesinden ve özellikle NSA, ESA ve MIT'de görevli araştırmacılar tarafından değerlendirildi. Uzayda yaşam bilimleri kategorisinde Türkiye'den sadece ben kabul edildim. Uzaya çok meraklıyım. Yıllarca çıplak gözle gözlem yaptım. Daha sonra dürbün ve teleskopla gözlemlerim oldu. Bunlar amatör gözlemlerdi" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Rauf Denizler de, "Okulumuzda yapılan bir takım çalışmalar Türkiye rekorları getirmişti. Bu gün itibariyle de öğrencimiz uluslararası bir kongrede sunum yapacak konuma gelmiş oldu. Ülkemizin kalkınmasında bir değer, bir zenginlik oluşturabilmesi için bu tür çalışmaları önemsiyorum. Bu başarısından dolayı da öğrencimizi tebrik ediyorum" dedi.

17 yaşında uluslararası bilim insanlarına sunum yapacak Nevşehir\'li Bilal Sayın
Kaynak: İHA

Nevşehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşında uluslararası bilim insanlarına sunum yapacak Nevşehir'li Bilal Sayın - Son Dakika

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