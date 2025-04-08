17 Yıl Aradan Sonra Alanya'da Uluslararası Karikatür Yarışması Düzenlendi

(ANTALYA) - Alanya'da 2001 yılında başlayan ve 2008 yılında ara verilen Uluslararası Karikatür Yarışması, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğiyle 17 yıl aradan sonra dokuzuncu kez düzenlendi.

Alanya Uluslararası Karikatür Yarışması 17 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan basın toplantısıyla yarışmada dereceye girenler açıklandı. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, jüri üyeleri ve basın mensupları katıldı.

66 ülkeden 481 karikatüristin, toplam bin 71 eserle başvurduğu yarışmada jüride Cihan Demirci, Ferit Avcı, Feyzi Açıkalın, Halit Kurtulmuş, Kamil Yavuz, Meral Onat, Nahid Maghsoudi ve Nimet Hacıkura yer aldı.

Dokuz kişilik jüride, seçmelere bir hafta kala hayatını kaybeden usta karikatürist Musa Gümüş de yer almıştı. Toplantıda, Gümüş adına özel ödül takdim edilirken, daha önce jüri üyeliği yapmış ve vefat etmiş olan Deniz Som, Bedri Koraman ve İbrahim Tapa anısına da özel ödüller verildi.

Yarışmada dereceye giren sanatçılara para ödülünün yanı sıra Alanya tatili hediye edildi. Koçak, kazanan eserlerin 23. Alanya Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Yarışmada dereceye girenler ise şöyle:

-Birincilik Ödülü – Mehmet Zeber – Türkiye

-İkincilik Ödülü – Constantin Pavel – Romanya

-Üçüncülük Ödülü – Engin Selçuk – Türkiye

-Musa Gümüş Anısına Özel Ödül – Eray Özbek – Türkiye

-Deniz Som Anısına Özel Ödül – Nikola Listes – Hırvatistan

-Bedri Koraman Anısına Özel Ödül – Ali Şur – Türkiye

-İbrahim Tapa Anısına Özel Ödül – Konstantin Kazanchev – Ukrayna

-Alanya Belediye Mansiyon Ödülü – Marco de Angelis – İtalya

-ALTAV Mansiyon Ödülü – Mojmir Mihatov – Hırvatistan

-ALTİD Mansiyon Ödülü – Sajad Rafeei – İran

-ALTSO Mansiyon Ödülü – Behnaz Bakhtiari – İran