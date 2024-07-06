17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Mutfak Dolabında Yakalandı

KAYSERİ'de, 'birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan İ.D. (27) isimli kadın, saklandığı evin mutfak dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan İ.D. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. İ.D., evin mutfak dolabında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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