18 İlde Kar ve Yağmur Uyarısı - Son Dakika
18 İlde Kar ve Yağmur Uyarısı

18 İlde Kar ve Yağmur Uyarısı
29.03.2026 19:49
İçişleri Bakanlığı, 18 ilde kar ve sağanak yağış için vatandaşları uyardı, dikkatli olmalarını istedi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün 18 ilde etkili olması beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 29 Mart 2026 Pazar günü; Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Siirt, Batman'ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI'

Açıklamada ayrıca, "Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 İlde Kar ve Yağmur Uyarısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu
Trump’tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur’an-ı Kerim’i alet eden fenomen rezil oldu Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
SON DAKİKA: 18 İlde Kar ve Yağmur Uyarısı - Son Dakika
