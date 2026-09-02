18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 281 gözaltı, 153 tutuklama - Son Dakika
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18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 281 gözaltı, 153 tutuklama

18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 281 gözaltı, 153 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 246 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını açıkladı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 351 milyon TL işlem hacmi bulunurken, 128 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 18 ilde polis tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 246 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilip yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 18 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 281 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıttığı, sanal medya ve sahte internet sitelerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları verip, kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıttığı ve yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 351 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. 246 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerden 153'ü tutuklanırken, 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

'SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 281 gözaltı, 153 tutuklama - Son Dakika

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