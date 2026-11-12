18 işçinin öldüğü Aliağa patlamasında Güner Gökçe Şenkaya'da defnedildi - Son Dakika
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18 işçinin öldüğü Aliağa patlamasında Güner Gökçe Şenkaya'da defnedildi

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Aliağa'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 18 işçiden Güner Gökçe'nin (42) cenazesi, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazına ailesi, Şenkaya Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Güner Gökçe'nin (42) cenazesi, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Gökçe'nin cenazesi, önceki gün ailesine teslim edildi.

Gökçe'nin naaşı, Paşalı Mahallesi'ndeki Altınova Camisi'ne getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gökçe'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Gökçe'nin ailesi ve yakınları, Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Müftüsü Yahya Demirörs ile vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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