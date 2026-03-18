18.03.2026 15:50
Kastamonu'nun Tosya, Hanönü, Cide, Küre ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Timur Büyükçe, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İhsangazi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde çelenk sunma töreninin ardından Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda günün anlam ve önemine ilişkin etkinlik düzenlendi.

Ardından kurum amirleri ve muhtarlar ile şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Küre

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehitler saygı ve minnetle anılarak dua edildi.

Taşköprü

Anma programı, Taşköprü Şehitliği'nde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Törende Taşköprü Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Taşköprü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sefa Ünal yaptı. Ardından İlçe Müftüsü Hasan Yozgat tarafından şehitler için dua edildi.

Hanönü

Hanönü'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Hanönü Atatürk Meydanında Hanönü Kaymakamlık ve Hanönü Belediyesinin çelenklerinin konulmasıyla başlayan program, Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda devam etti.

Program kapsamında sinevizyon gösterisi ve şiir dinletileri sunuldu, marşlar okundu.

Kaynak: AA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
