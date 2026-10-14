19 aydır cezaevinde olan İmamoğlu, İBB davasının 98. gününde savunmaya başladı - Son Dakika
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19 aydır cezaevinde olan İmamoğlu, İBB davasının 98. gününde savunmaya başladı

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19 aydır cezaevinde olan İmamoğlu, İBB davasının 98. gününde savunmaya başladı
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Yaklaşık 19 aydır cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 98. gününde savunma yapmaya başladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlerken, İmamoğlu'nun ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Yaklaşık 19 aydır cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davası kapsamında savunma yapmaya başladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izliyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 98. günü başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen İBB Davası'nın 98. gününde, 19 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. İmamoğlu'nun ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU, "CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARIYLA SALONA GİRDİ

Duruşmaya, tutuklu sanıklar getirildi. Tutuksuz sanıklar da salondaki yerini aldı. Ekrem İmamoğlu'nun salona getirildiği sırada izleyiciler, alkışlarla "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve annesi Havva İmamoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer ile sanıkların yakınları duruşma salonunda yerini aldı. İmamoğlu'nu izlemek üzere oyuncu İlyas Salman ve şair-yazar Sunay Akın da duruşma salonuna geldi.

Mahkeme heyeti de salondaki yerini aldı. Mahkeme Başkanı, "Dışarda izleyici olarak yoğunluk var. Basın ve izleyici bölümündeki bariyerleri kaldıralım" dedi.

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun savunması başladı. İmamoğlu öğrenim durumu için "yüksek lisans", mesleği için "İBB başkanı" ve adli sicil kaydı için ise "yok Allah'a şükür" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA
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