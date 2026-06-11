19 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 41 Gözaltı

Mesude Ozer:

120 milyon lira demek ciddi para ama kripto cüzdanlar aracılığıyla para sızdırmışlar yani hiç kolay değil yakalamak. dolandırıcılar zekiymiş ama yine de devlet bulmuş işte bu iyi de tamamı bulunur mu acaba bunu düşünüyorum