19 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 41 Gözaltı - Son Dakika
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19 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 41 Gözaltı

11.06.2026 16:52
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Nevşehir merkezli operasyonda, dolandırıcılık şüphesiyle 41 kişi yakalandı, 120 milyon TL dolandırıldı.

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde, dolandırıcılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 41 şüpheli yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcıların, elde edilen paraların ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktarıldığı, soğuk cüzdanlar arasında dolandırıcılıktan elde edilen paranın izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de tespit edildiği belirtildi.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 41 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesude Ozer Mesude Ozer:
    120 milyon lira demek ciddi para ama kripto cüzdanlar aracılığıyla para sızdırmışlar yani hiç kolay değil yakalamak. dolandırıcılar zekiymiş ama yine de devlet bulmuş işte bu iyi de tamamı bulunur mu acaba bunu düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Yilmaz Ayşegül Yilmaz:
    allah bu dolandırıcıları cezalandırsın haram yiyenler. insanların emeğini çalıyolar. kesinlikle en ağır ceza verilmeli bu tür olaylara 0 0 Yanıtla
  • Emre Market Emre Market:
    eskiden böyle şeyler çok az olurdu ya şimdi her gün başka bir dolandırıcılık haberi çıkıyo insan yorgun oluyo 0 0 Yanıtla
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