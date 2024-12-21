19 İlde PKK/KCK\'ya Yönelik Operasyon: 40 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde düzenlenen 'Gürz-30' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 19 ilde son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik 'Gürz-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti. İl Jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 40 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin; 'Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek', 'Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak', 'Terör örgütüne finans sağlamak', 'Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.