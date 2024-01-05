19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışına Karşı Denetim Gerçekleştirdi

19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından ilçedeki restoran, pastane, çay ocakları ve kahvehanelerde denetimde bulundu.

Belediye zabıta ekipleri, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile fiyat etiketlerini kontrol etti, faturaları inceledi.

Reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuyor.

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