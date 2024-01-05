 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışına Karşı Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışına Karşı Denetim Gerçekleştirdi

19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından ilçedeki restoran, pastane, çay ocakları ve kahvehanelerde denetimde bulundu. Zabıta ekipleri, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile fiyat etiketlerini kontrol etti, faturaları inceledi. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuyor.

19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışına Karşı Denetim Gerçekleştirdi
05.01.2024 - 09:35,
Abone Ol

19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından ilçedeki restoran, pastane, çay ocakları ve kahvehanelerde denetimde bulundu.

Belediye zabıta ekipleri, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile fiyat etiketlerini kontrol etti, faturaları inceledi.

Reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuyor.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

19 Mayıs, Zabıta, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışına Karşı Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika


09:28
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:46
Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:45
Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:28
7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19
İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56
MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu

Son Dakika
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:45 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:46 Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:28 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19 İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58 Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56 MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 09:47:55. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışına Karşı Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement