Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şöleni Başladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şöleni Başladı

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Şöleni Başladı

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlediği Gençlik ve Spor Şöleni başladı. Program kapsamında Belediye Başkanı Erkan Aydın, özel sporcular ile masa tenisi oynadı. Şölen, 19 Mayıs'a kadar devam edecek ve çeşitli etkinliklerle kutlamalar gerçekleştirilecek.

17.05.2024 18:14  Güncelleme: 19:22
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bu yıl ilkini düzenlediği Gençlik ve Spor Şöleni başladı. Programın açılışında Belediye Başkanı Erkan Aydın, özel sporcular ile masa tenisi oynadı.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama programı hazırladı. Osmangazi Meydanı'nda 17-19 Mayıs'ta sportif etkinlikler, konserler ve canlı langırt, rodeo parkuru, Dj performansı programlarının yer aldığı 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni, düzenlenen tören ile başladı.

"MİLLİ BAYRAMLARIMIZI ARTIK COŞKU DOLU KUTLAYACAĞIZ"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve üç gün sürecek, 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayacağız. Amacımız, Bursa'nın kalbi Osmangazi'de halkımızın özlediği milli bayramları bize yakışan şekilde kutlamak. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs'ta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize saygımızı ve şükranlarımızı göstermek adına bu programı düzenledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu özel günde, Osmangazili gençlerimize 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşatmak istiyoruz. Osmangazi Meydanı, üç gün boyunca kutlamaların adresi olacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19'da Fomara Meydanı'ndan başlayacak 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü ve aynı gün Osmangazi Meydanı'nda saat 21.00'de gerçekleştirilecek Haluk Levent Konseri ile 19 Mayıs'ı Osmangazi'mize ve Bursa'mıza yakışacak şekilde kutlayacağız" dedi.

MASA TENİSİ TURNUVASINDA İLK VURUŞ BAŞKAN AYDIN'DAN

Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuşmasının ardından masa tenisinde dünya 3'üncüsü olan özel sporcu Melih Işık ve bir başka özel sporcu Burak Çetin ile gösteri maçı yaptı. Hem Başkan Aydın hem de genç sporcular, yaptığı vuruşlar ile izleyenlerden alkış aldı.

Başkan Aydın'ın gösteri maçı ile başlayan Masa Tenisi Turnuvası, 19 Mayıs'a kadar Osmangazi Meydanı'nda devam edecek. 2006-2007-2008-2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılabileceği Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele etmek isteyen gençler için Osmangazi Meydanı'nda kayıt masası oluşturuldu. Turnuvadaki karşılaşmalar, 16.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Katılmak isteyen gençler, müsabaka başlama saatine kadar kayıt yaptırabilecek. 18 Mayıs Cumartesi günü 'Yıldızlar' kategorisinde yer alan sporcuların karşılaşmaları ile devam edecek turnuva, 19 Mayıs Pazar günü 'Gençler' kategorisinde yapılacak müsabakalar ve ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

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