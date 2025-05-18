19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları Tamamlandı

İBB Spor İstanbul'un düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları, Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde gerçekleşti. 300'e yakın sporcu, 21 ayrı kategoride yoğun yağış altında madalya için yarıştı. Dereceler, uluslararası arenada geçerli olacak.

18.05.2025 21:05  Güncelleme: 21:41
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(İSTANBUL) - İBB Spor İstanbul'un Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları tamamlandı. İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde iki gün süren yarışlarda 300'e yakın sporcu 21 ayrı kategoride sağanak yağış altında madalya mücadelesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde geçen yıl düzenlemeye başladığı 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları'nın ikincisi tamamlandı. Etkinliğe katılan genç sporcular hem bayram coşkusunu yaşadı hem de madalya için yarıştı.

17-18 Mayıs tarihlerinde, uluslararası standartlardaki İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde düzenlenen yarışlara ENKA, Galatasaray, İBBSK gibi atletizmin önde gelen ekiplerinin de içinde bulunduğu 14 kulüpten 295 sporcu katıldı.

"Dereceler uluslararası arenada geçerli olacak"

U14, U16, U18 ve U20'den oluşan dört farklı yaş grubunda ve toplam 21 ayrı kategoride düzenlenen yarışlar, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) hakemlerinin gözetiminde, Dünya Atletizm Birliği (WA) Yarışma ve Teknik Kuralları ile TAF Yarışma Talimatı'na uygun biçimde yapıldı. Bu yıl WA takvimine giren 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları'nda alınan dereceler tüm uluslararası atletizm yarışlarında geçerli olacak.

Yarışmalar koşu branşında 80 m, 100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1500 m, 80 m engelli, 100 m/110 m engelli, 300 m engelli, 400 m engelli, 4x100 m bayrak yarışı, 4x400 m bayrak yarışı; atlama branşında yüksek atlama, uzun atlama, sırıkla atlama, üç adım atlama; atma branşında gülle atma, disk atma, cirit atma kategorilerinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları'nda genç sporcuları yalnız bırakmayan İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk hem yarışlara start verdi hem de kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara madalyalarını takdim etti.

"Gençlere anlamlı madalya"

Atletizm enerjisinin bayram coşkusuyla pekiştiği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları'nda geleceğin yıldızları ödül töreninde bir sürprizle karşılaştı.

İBB iştiraki İSTON AŞ, sürdürülebilir bir gelecek amacıyla ahşap atıktan özel madalyalar üretti. 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları'nda kategorilerinde ilk üçe girmeyi başaran genç sporcular, atletizm enerjisinin bayram coşkusuyla pekiştiği ödül töreninde özel olarak üretilen madalyaların sahibi oldu.

19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları'nın sonuçları Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği'nin resmi sitesinden duyuruldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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