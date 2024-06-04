19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi

19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi

19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, 19 Mayıs Hamidiye İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sergide, usta öğreticiler ve kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi. Serginin açılışında konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kursiyerlerin emek ve özverilerini takdir ettiğini belirterek, başarılı çalışmalara imza atan herkesi tebrik etti.

04.06.2024 15:29
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19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

19 Mayıs Hamidiye İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sergide kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin yıl boyu gösterdikleri emek ve özveriyi takdir ettiğini dile getirerek, "Burada sergilediğimiz eserler, kursiyerlerimizin ne kadar yetenekli ve becerikli olduğunu gösteriyor. Başarılı çalışmaların ortaya çıkarılmasında emeği bulunan başta Halk Eğitimi Merkezi idarecilerini, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Kaynak: AA

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