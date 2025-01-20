19 Yaşındaki Genç Kadın Antalya'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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19 Yaşındaki Genç Kadın Antalya'da Ölü Bulundu

19 Yaşındaki Genç Kadın Antalya\'da Ölü Bulundu

Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Feride Hiranur Demir'in evinde ölü bulunması üzerine yapılan incelemede, ölümünün şüpheli olduğu belirtildi. Genç kadının uyku hapı ve antidepresan kullandığı öğrenildi.

20.01.2025 14:49  Güncelleme: 14:51
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ANTALYA Muratpaşa ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Feride Hiranur Demir (19), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yakınlarının dün geceden beri haber alamadığı Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde, Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine geldi. Kapıyı defalarca çalan ve telefonla arayan kuzeni, Demir'e ulaşamayınca saat 11.00 sıralarında çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Feride Hiranur Demir'i salonda koltuk üzerinde hareketsiz gören kuzeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibine bilgi verildi. Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Demir'in, uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 19 Yaşındaki Genç Kadın Antalya'da Ölü Bulundu - Son Dakika

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