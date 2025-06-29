1965 Samsunspor Derneği 5. yılını kutladı

1965 Samsunspor Derneği, kuruluşunun 5. yıl dönümünü düzenlenen programla kutlandı.

Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü ve 1965 Samsunspor Derneği'nin 5. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda, 20 Ocak 1989'da yaşanan elim kazada hayatını kaybeden futbol şehitleri, Samsunspor'a gönül vermiş ve hayatını kulübe adamış yöneticiler, taraftarlar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan 1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, kutlama programına katılan dernek üyelerine ve Samsunsporlulara teşekkür etti.

Yemek ikramının ardından müzik grubu sahne aldı, çocuklar için hazırlanan oyun alanında oyun ablası ve palyaço eşliğinde eğlenceli zaman geçiren çocuklar, yüz boyama, boyama etkinliği, dans gibi birçok aktivite gerçekleştirdi.