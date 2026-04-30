1966 Edremitspor U-15 Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir'i Temsil Edecek

(BALIKESİR) - Balıkesir İl Şampiyonu olan 1966 Edremit spor U-15 takımı, 12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil edecek.

1966 Edremitspor U-15 takımı, Balıkesir İl Şampiyonluğu'nda başarıyla geride bıraktığı maçların ardından finalde Karesi Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. İl şampiyonu olan genç takım, elde ettiği bu başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Şampiyonluk kupasıyla birlikte Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret eden genç futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Ziyarette Kulüp Başkanı ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci de yer aldı.

Cebeci, Edremitspor'un altyapısında yüzlerce gencin spor yaptığını belirterek, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Cebeci, genç futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Genç sporcuları kutlayan Ertaş, sporun yalnızca saha sonuçlarından ibaret olmadığını belirterek, "Spor, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştiren en önemli alanlardan biridir. Bu başarı bizleri gururlandırdı. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.