Üye Girişi
Son Dakika Logo

1966 Edremitspor U-15 Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir'i Temsil Edecek

30.04.2026 17:25  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Şampiyonu olan 1966 Edremitspor U-15 takımı, 12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda kenti temsil edecek.

1966 Edremitspor U-15 takımı, Balıkesir İl Şampiyonluğu'nda başarıyla geride bıraktığı maçların ardından finalde Karesi Belediyespor'u mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. İl şampiyonu olan genç takım, elde ettiği bu başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Şampiyonluk kupasıyla birlikte Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret eden genç futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Ziyarette Kulüp Başkanı ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci de yer aldı.

Cebeci, Edremitspor'un altyapısında yüzlerce gencin spor yaptığını belirterek, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Cebeci, genç futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Genç sporcuları kutlayan Ertaş, sporun yalnızca saha sonuçlarından ibaret olmadığını belirterek, "Spor, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştiren en önemli alanlardan biridir. Bu başarı bizleri gururlandırdı. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 18:42:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.