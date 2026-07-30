1995 Cinayet Zanlısı Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da 1995 yılında Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesiyle ilgili hakkındaki hapis cezası nedeniyle aranan Engin Gölve, Şişli'de gözaltına alındı. Bir otoparkta gözaltına alınan Gölve'nin 2016 yılında Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülme olayına da adının karıştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 11 Ağustos 2023 yılından bu yana hakkındaki yakalama kararı ile aranan Engin Gölve'nin Şişli'de bir otoparka gelip gittiği tespit edildi. Polis ekipleri otoparka gelip giden Engin Gölve'yi bir süre izlemeye aldıktan sonra gözaltına aldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Gölve'nin 23 Mayıs 1995 tarihinde Mehmet Bekir Kutmangil'in Zincirlikuyu'da öldürüldüğü saldırı olayında yargılandığı ve 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Firari hükümlü Engin Gölve'nin ayrıca 18 Temmuz 2016 yılında Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürüldüğü olayın sanıklarından da biri olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan firari hükümlü Engin Gölve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.