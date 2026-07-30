1995 Cinayet Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1995 Cinayet Zanlısı Gözaltına Alındı

1995 Cinayet Zanlısı Gözaltına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engin Gölve, 1995'teki cinayet nedeniyle arandığı için Şişli'de gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 1995 yılında Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesiyle ilgili hakkındaki hapis cezası nedeniyle aranan Engin Gölve, Şişli'de gözaltına alındı. Bir otoparkta gözaltına alınan Gölve'nin 2016 yılında Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülme olayına da adının karıştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 11 Ağustos 2023 yılından bu yana hakkındaki yakalama kararı ile aranan Engin Gölve'nin Şişli'de bir otoparka gelip gittiği tespit edildi. Polis ekipleri otoparka gelip giden Engin Gölve'yi bir süre izlemeye aldıktan sonra gözaltına aldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Gölve'nin 23 Mayıs 1995 tarihinde Mehmet Bekir Kutmangil'in Zincirlikuyu'da öldürüldüğü saldırı olayında yargılandığı ve 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Firari hükümlü Engin Gölve'nin ayrıca 18 Temmuz 2016 yılında Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürüldüğü olayın sanıklarından da biri olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan firari hükümlü Engin Gölve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Gözaltı, Cinayet, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1995 Cinayet Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye “alkol yasağını ihlalden“ 81 bin lira ceza Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye "alkol yasağını ihlalden" 81 bin lira ceza
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
Acun Ilıcalı’nın sırrı çözüldü İşte hedefindeki Türk yıldız Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 15:51:09. #7.13#
SON DAKİKA: 1995 Cinayet Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.