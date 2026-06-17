2,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
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2,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

2,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
17.06.2026 14:48
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Nevşehir'de 2,5 yaşındaki Yasin Yaman Ekin, 11 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'de, 11 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden düşüp ölen 2,5 yaşındaki Yasin Yaman Ekin, Acıgöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın 5'inci katında oturan Yasin Yaman Ekin, evlerinin penceresinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Ekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Yaman Ekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekin'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Otopsi işlemleri yapılan Ekin'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp Acıgöl ilçesi Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Ekin, burada kılınan namazın ardından Karayer Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yasin Yaman Ekin'in çok hareketli bir çocuk olduğu, 1 yaşındaki kardeşinin doğum günü olduğu için TIR şoförü babası Halil İbrahim Ekin'in alışveriş için evden çıktığı sırada olayın meydana geldiği ve anne Yağmur Ekin'in ise o sırada mutfakta çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2,5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika

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