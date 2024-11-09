2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu Tamamlandı - Son Dakika
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2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen forumda, iklim değişikliği, çevre krizi ve göç konuları ele alındı. Bilim insanları ve uzmanlar, yerelden küresele kriz çözümleri ve somut çalışmalar üzerinde tartışmalar gerçekleştirdi.

09.11.2024 11:31  Güncelleme: 12:26
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2024) tamamlandı. İklim Değişikliği, çevre krizi ve göç konularının konuşulduğu oturumlarda, yerelden küresele kriz çözümleri ve somut çalışmalar tartışıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile bu yıl ikincisi gerçekleşen Antalya Uluslararası Bilim Forumu kapanış paneli oturumu ile tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda bu yıl "İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç" başlığıyla düzenlenen forumda yurt içi ve yurt dışından birçok bilim insanı, akademisyen, STK temsilcileri ve yerel yönetim temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı.

Üç gün süren forumun oturumlarında küresel ve bölgesel iklim değişikliği krizleri, kısa ve uzun vadeli iklim eylem planları, iklim göçleri, uluslararası göç, AB göçmen politikaları, katı atık yönetimi, sürdürülebilir enerji, kentsel sistemler, yerelden küresele iklim değişikliği ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları tartışılarak, somut çözüm metotları konuşuldu.

"Belediyeler Paneli" düzenlendi

Forumun son günü düzenlenen "Belediyeler Paneli" oturumunda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, belediyelerin uluslararası ve yerelde iklim değişikliği ile mücadelesi, iş birlikleri ve veri tabanlı çalışmaların önemine ilişkin sunumlarını gerçekleştirerek soruları yanıtladı.

"Bilimin kılavuzluğunda ilerleyeceğiz"

Uluslararası Bilim Forumu'nun son derece verimli geçtiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek'in öncülüğünde bu yıl Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nun ikincisini düzenledik. Antalya'mız iklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyada bulunmakta. Bu yüzden bilimin bize işaret ettiği yönde, bilimin kılavuzluğunda ilerlemek bizim için son derece önemli" dedi.

Çözüm metotları görüşüldü

İklim değişikliğinin etkilerinin forumda tüm yönleriyle alındığını sözlerine ekleyen Atasoy, "Belediyeler olarak bizler de çözüm metotlarını, uygulamaları ve yeni projeleri en iyi şekilde değerlendirerek fikir alışverişinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası alanda yaptığımız çalışmaları ve aldığımız desteklemeler ve projelerimizle ilgili sunumlarımızı gerçekleştirerek, soruları cevaplandırdık. Bu forumda emeği geçen tüm katılımcılara, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu Tamamlandı - Son Dakika

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