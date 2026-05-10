2. Beyoğlu Film Günleri Başladı… 18 Ülkeden 18 Film İzleyiciyle Buluşacak

10.05.2026 12:29  Güncelleme: 13:54
Dünya sinemasını İstanbul'da sanatseverlerle buluşturan 2. Beyoğlu Film Günleri, 17 Mayıs'a kadar 18 ülkeden 18 filmle sinemaseverleri ağırlayacak. Festival açılışında yapılan konuşmalarda sanatın evrenselliği vurgulandı.

(İSTANBUL) - Dünya sinemasını sanatseverlerle buluşturan 2. Beyoğlu Film Günleri başladı. Beyoğlu Sineması'nda 17 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında 18 ülkeden 18 film izleyiciyle buluşacak.

Beyoğlu Belediyesi'nin İstanbul'daki Başkonsolosluklar ile iş birliği yaparak bu yıl ikincisini düzenlediği Beyoğlu Film Günleri, sinemaseverleri tarihi İBB Beyoğlu Sineması'nda bir araya getirdi. Farklı coğrafyalardan hikayeleri ilçenin tarihi atmosferinde buluşturan festivalin açılış törenine yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecenin açılış konuşmaları; Fransa Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ve Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından festivalin açılış filmi Fransa yapımı "The Divine Sarah Bernhardt" (Sarah Bernhardt, İlahi Kadın) sinemaseverlerle buluştu.

"SANAT MUTLULUKTUR VE MUTLULUK DA BULAŞICIDIR"

Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Beyoğlu'nun ilklerin ilçesi olduğunu belirterek, "Ülkemizde ilk sinema salonu da Beyoğlulumda. Bugün aramızda olan bazı sanatçılarımız da var. Yeşilçam Sokağı burada. Yeşilçam Beyoğlusuz, Beyoğlu da Yeşilçamsız olmaz. Sizlere de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sanat neşe verir. Sanat evrenseldir, sanat mutluluktur. Mutluluk da bulaşıcıdır. İnşallah Beyoğlu'muzun da sanattan aldığı mutluluk, bulaşarak çoğalır diyorum" dedi.

Fransa Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da "Beyazperde hem dünyaya açılan bir perde hem de bize kendimizi yansıtan bir aynadır. Diğer kültürleri, hikayeleri ve hayatları tanırken insan aslında özünü daha iyi anlar" ifadelerini kullandı.

18 FARKLI ÜLKEDEN 18 FİLM BEYOĞLU'NDA

17 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik boyunca sinemaseverler kıtalararası bir yolculuğa çıkacak. Program kapsamında Fransa'dan "The Divine Sarah Bernhardt", İtalya'dan "Una Figlia", KKTC'den "Gölgeler ve Suretler", Arjantin'den "El Desarmadero", Çekya'dan "Havel Speaking, Can You Hear Me?", Endonezya'dan "99 Cahaya Di Langit Eropa", Makedonya'dan "Manaki Kardeşlerin Filmleri", Macaristan'dan "Bartok Nyomaban", İsviçre'den "Heldin", Filipinler'den "John Denver Trending", Avusturya'dan "Scars Of Growth", Ukrayna'dan "Hutsulka Ksenya", Hindistan'dan "Jai Bhim", Hollanda'dan "Coppelia", Brezilya'dan "João, O Maestro", İsveç'ten "Historja" ve Belarus'tan "Kara Kale" filmleri izleyiciyle buluşurken; büyük final ise Türkiye'den "Kurak Günler" filminin özel gösterimiyle yapılacak.

Kaynak: ANKA

